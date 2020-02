Vaticano desmente que Papa teria concedido "benção dos inocentes" a Lula

Posts nas redes sociais afirmam que o papa Francisco concederia uma suposta benção chamada “bênção benedictionem et innocentum” ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oração feita por pontífices a pessoas inocentes. O que causou grande polêmica, já que o ex-presidente é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro.





A assessoria de imprensa do Vatican News, portal oficial de informações do Vaticano, informou, em nota, que desconhece a bênção benedictionem et innocentum que seria concedida apenas aos inocentes por pontífices. Ao comentar sobre a informação que o Papa teria feito esta oração a Lula, a entidade afirma que “parece que teve gente que andou delirando”.





O Vatican News disse ainda que nem conhece esta suposta benção, embora não seja impossível que em algum momento do passado distante essa benção possa ter sido usada por um papa, a assessoria do Vatican News classificou essa informação como uma falsidade.





A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também confirmou que esta informação é falsa: “não há incidência dessa bênção nos documentos da Igreja”.





Fonte: Folha