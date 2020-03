8 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A mulher é a pimenta da vida. É o sal. E é o sangue. É sol que não queima, destapado! É o choro embriagado na noite mais fria. E é flor. E é terra! A mulher é beleza. A mulher é você! Hoje é seu dia. Amanhã será seu dia. E ontem foi também. Porque o mundo é você. O resto é seu rosto. O resto é todo mundo que tenho orgulho em seus passos.





Todas as mulheres do mundo carregam no peito a tatuagem da força! Todas, sem exceção, são o motor dos dias do resto da vida do resto das outras pessoas. E todas são paz e são luta, e são abraço e são desembaraço, e são alegria e são dor. Todas as mulher do mundo são o espelho do que a vida quer das pessoas.





Todas vocês, mulheres, são a meta do firmamento. São a esperança. Vocês são e dão a vida! Fazem dos legados mais difíceis, conquistas fáceis e memoráveis. Vocês são o sorriso do universo. Esse sorriso faz ricochete e atinge todos os outros seres. Felizmente. O mundo, a vida agradece e chora sorrisos de orgulho pelo seu trabalho junto do seu semelhante.





Obrigado por existirem e por fazerem existir!