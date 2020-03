A bronca de Bolsonaro em Dória: “Não tem altura para criticar o governo federal!”

Em reunião com o Presidente Bolsonaro, o Governador tucano João Doria disse a Bolsonaro que ele deveria “dar exemplo ao país, e não dividir a nação em tempos de pandemia”. O tucano também lamentou o pronunciamento feito pelo chefe do Executivo na noite dessa 3ª feira, no qual Bolsonaro criticou fechamento de escolas e pediu a atenuação do “confinamento em massa”.





“Sem diálogo não venceremos a pior crise de saúde pública da história de nosso país. Bolsonaro, inicio na condição de cidadão, de brasileiro, lamentando seu pronunciamento de ontem à noite à nação. Nós estamos aqui, os quatro governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros, e em respeito também ao diálogo e ao entendimento. O senhor, como presidente da República, tinha que dar o exemplo. Tem que ser 1 mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dividir”, disse o governador.





Por sua vez, Bolsonaro, em tom firme e exaltado, disse que Dória apoderou-se do seu nome para se eleger governador em 2018 e que depois o “virou as costas”, passando a atacar seu governo.





“Subiu à sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade. Não tem altura para criticar o governo federal, que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa excelência não é exemplo para ninguém”, disse.





O presidente também criticou a postura do governador e chamou o tucano de leviano e demagogo. “Se você não atrapalhar, o Brasil vai decolar e conseguir sair da crise. Saia do palanque”, disse Bolsonaro.





Fonte: Poder 360