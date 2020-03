ABANDONO: Problemas estruturais do Juncão continuam sem solução

Inaugurado em 1969, pelo então prefeito Jerônimo Medeiro Prado, o Estádio Municipal da cidade de Sobral, Plácido Aderaldo Castelo, estádio do Junco ou Juncão, com capacidade para 10 mil pessoas encontra-se com muitos problemas estruturais sem nenhuma posição da gestão municipal.

O jornal Sobral Post já noticiou em janeiro o manifesto da Torcida Força Jovem que em forma de protesto comemorou o “aniversário” de quase um ano da queda do muro lateral do estádio que desabou devido a uma forte chuva, dia 2 de março de 2019.





Sobre o muro, a equipe do Sobral Post viu que a Prefeitura aos poucos está levantando, mas os outros problemas estruturais continuam, são visíveis e incomodam quem frequenta o estádio. Banheiros com vasos entupidos, falta de água, mato no entorno do prédio, pintura desgastada e algumas cadeiras soltas com fibras expostas causando coceira são os problemas que mais incomodam o torcedor.

Túnel dos árbitros com aproximadamente 1,15m de água





Outro problema que causa preocupação encontra-se nos três túneis do estádio que de vez enquanto enchem-se de água, principalmente em período de chuva. O Sobral Post registrou com fotos o túnel dos árbitros com aproximadamente 1,15m de água, provavelmente águas pluviais. O Assessor de Comunicação da Prefeitura de Sobral, Marcos Mesquita confirmou para o Sobral Post que o problema dos túneis é antigo e que o estádio tem uma bomba de drenagem. Sobre os outros problemas o assessor ficou de responder por email, mas até o final da edição desta matéria a redação do jornal não teve resposta. O Estádio do Junco é um bem público utilizado para prática do esporte e lazer, local que reúne famílias que precisam no mínimo de conforto, coisa que no momento o estádio não oferece e pelo tempo que os problemas existem dá impressão de abandono por parte da Prefeitura de Sobral.





(SobralPost)