Açude Araras deverá sangrar nas próximas horas

Moradores de Varjota e toda a região Norte estão vivendo uma grande expectativa: após nove anos, o açude Paulo Sarasate (Araras) deverá sangrar nas próximas horas. A última medição, feita na manhã de hoje (28), apontava 90,3% para transbordar, faltando apenas 78 centímetros.





O reservatório teve uma grande recarga com a enchente da última quarta-feira, dia 25, no Município de Hidrolândia. A sangria do Araras também representa cheia no Rio Acaraú, por isto, o Comitê de Bacias e a Cáritas Diocesana já orienta aos que moram próximo ao Rio, em cidades como Sobral, que quem em alerta para deixar suas casas a qualquer momento.





O Rio Acaraú já segue com uma forte correnteza desde então, inclusive já têm provocado alagamentos.





O açude Paulo Sarasate é o maior reservatório da região e o quarto maior do Ceará, perdendo apenas para o Castanhão, Orós e Banabuiú. Mesmo estando em período de quarentena, se aguarda muitos visitantes que contemplarão esta beleza da natureza se repetindo mais uma vez.





Fonte: Blog do Manuel Sales