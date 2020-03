Delegada e filhos são baleados no Curió; marido da vítima é suspeito do crime

O suspeito é pastor. Ele atirou contra a própria cabeça, foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Um crime com quatro vítimas foi registrado no bairro Curió, Grande Messejana, em Fortaleza, no fim da manhã deste domingo (29). A delegada adjunta da Delegacia de Capturas e (Decap), Fabiane Rocha Mota foi atingida por disparos de arma de fogo no tórax e em um dos dedos.





Conforme informações apuradas pelo Sistema Verdes Mares, além da policial, foram baleados dois filhos do casal, um de 14 anos, atingido no braço; a filha, de 16 anos, atingida nas costas. O suspeito pelo crime é o esposo da delegada e pai dos jovens. Ele atua como pastor e cometeu suicídio após o crime.





A arma utilizada no crime seria da própria policial. Uma outra vítima, de 20 anos e também filha da delegada, conseguiu pular a janela e não foi atingida. Até a publicação desta matéria, não havia sido informado o estado de saúde das vítimas alvejadas.





(Diário do Nordeste)