Ambulante vendia gel de cabelo misturado com álcool por R$ 40

O homem foi encontrado com sete frascos do produto e 1 litro de álcool na Saara, no Centro do Rio.

Marco Antônio Nunes da Costa, de 46 anos, foi preso nesta terça-feira (17/03) por vender gel de cabelo misturado com álcool como se fosse álcool em gel, na Saara, no Centro do Rio. As informações são do portal iG.





O ambulante foi encontrado com sete frascos do produto e 1 litro de álcool na esquina das ruas Buenos Aires e Conceição. Segundo a Polícia Militar, o homem vendia cada frasco do produto por R$ 40.





Ele foi descoberto quando os agentes que estavam patrulhando a região o abordaram. Quando um PM colocou o suposto álcool em gel nas mãos percebeu uma mistura nele. Ao ser questionado, o ambulante confessou que na verdade se tratava de gel de cabelo com álcool.





O ambulante foi levado para a 4ª DP (Centro). Lá, ele foi atuado por crime contra a saúde pública e falsificação de material.