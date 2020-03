Empresário sobralense compra álcool gel e vende pelo mesmo valor das distribuidoras

Em meio ao medo da população com o anúncio da pandemia de coronavírus muitos supermercados e farmácias estão com dificuldade para repor o estoque de álcool gel. Outros, elevaram o preço do produto impedindo o acesso ao item que é essencial no combate contra o vírus.





O empresário de Sobral, Diony Andrade, não pensou duas vezes quando encontrou a oportunidade de fazer o bem. Imediatamente comprou de seus distribuidores um estoque de álcool e comunicou em suas redes sociais que estava vendendo álcool gel ao mesmo preço que adquiriu. Diony é mais um que faz a diferença dentre muitos brasileiros.





(Blog do Veríssimo)