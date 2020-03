HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO DOM JOSÉ 2, EM SOBRAL

A violência toma conta da cidade de Sobral!

Na tarde desta quarta-feira (4), um jovem identificado como Antônio Max Sousa Araújo, foi assassinado a bala no bairro Dom José 2.



A vítima ainda chegou a ser socorrida para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.



Nove homicídios dolosos foram registrado no corrente ano em Sobral.