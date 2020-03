Homem é encontrado morto na zona rural de Santana do Acaraú

O corpo do aposentado Expedito Edson Amarante foi encontrado em um cajueiro no quintal de uma residência na comunidade de "Chora", na manhã desta quarta feira (4), pelo sogro da vítima. Amarante estava sumido desde o último domingo (1) após ter sido intimado para depor no caso do desaparecimento da jovem Tatiane Araújo, que desde o dia 27 de fevereiro permanece desaparecida.





Segundo declaração da mãe e da tia de Tatiane, Amarante era amigo íntimo da jovem e que todas as viagens que ela fazia ele era o responsável para transportar a moça. Ainda segundo a tia Maria das Graças em depoimento ao canal de TV Amics, ele esteve no sábado (28) na casa dela e até dormiu. A família já estava desconfiada do comportamento de Amarante.





A polícia civil compareceu ao local onde o corpo foi encontrado, a perícia forense foi acionada e o corpo foi recolhido ao IML de Sobral. A Polícia Civil segue investigando o caso que é rodeado de muito mistério. O namorado de Tatiane, o jovem Antônio Thiago Souza foi novamente intimado pela terceira vez a prestar depoimento na delegacia de Sobral onde o caso está sendo investigado.





(Tribuna dos Vales)