BALA E SANGUE NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA, EM SOBRAL

Na manhã desta terça-feira (17), por vota das 07h30, foi registrada uma tentativa de homicídio na rua Apoema, bairro Sinhá Sabóia.

Três disparos de arma de fogo foram ouvidos pela população, e logo em seguida foi constatado que uma pessoa teria sido alvejada. A vítima foi identificada apenas como "Raurão", residente no bairro da ocorrência.





Uma unidade de pronto atendimento do SAMU foi solicitada, e ainda chegou a tempo de socorrer a vítima, o estado de saúde de Raurão é grave. Ainda é desconhecida a autoria e a motivação do atentado.





As polícias civil e militar compareceram no local para tomar as devidas providências. A polícia civil já começou a investigar o caso, e logo dará uma resposta a sociedade.





Com informações do Blog Tiro e Queda