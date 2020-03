DOIS BANDIDOS SÃO BALEADOS EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS DO RAIO EM SOBRAL

Por volta das 22h40 desta segunda-feira, dia 17, dois indivíduos foram baleados durante uma troca de tiros com policias militares do RAIO no bairro Dom Expedito.



Segundo informações, os acusados não obedeceram a ordem de parada e ainda atiraram contra os policiais.



Os indivíduos foram socorridos por uma ambulância do SAMU para o hospital Santa Casa.





Mais detalhes em instantes.