Coronavírus: Ivo Gomes manda fechar escolas, universidades e igrejas

Por causa dos riscos de transmissão do coronavírus, principalmente onde há aglomeração de pessoas, o prefeito Ivo Gomes (PDT) determinou a suspensão de todas as aulas – desde as creches ao ensino superior – assim como o funcionamento de templos religiosos. Cinema, teatro e academias de ginástica também não poderão receber público. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (16), em suas redes sociais. A suspensão começa a valer a partir de 0h desta terça-feira (17).





“Todas as aulas, da creche ao ensino superior, em todas as instituições de ensino em Sobral, sejam elas públicas, ou privadas, de ensino municipal, estadual ou federal, não vão mais receber alunos; salvo os alunos que os pais considerarem que correm risco de nutrição por não terem acesso à merenda escolar. Para essas crianças e adolescentes, essas escolas vão estar abertas, entre 11 horas da manhã e 14 horas, para que seja servida essa criançada”, informou o prefeito.





Ainda segundo Ivo Gomes, “as únicas exceções são essas crianças, que vão para escola comer e voltam para casa. Está suspensa, a partir da meia-noite de hoje, a entrada de público em salas de cinema em Sobral, em teatros e em academias de ginástica”, finalizou em sua fala o prefeito, que segue iniciativa parecida à adotada pelo governador Camilo Santana, que anunciou hoje, que o Ceará entra em Estado de Emergência em Saúde Pública, sendo a medida, objeto de um decreto estadual a ser publicado, ainda nesta segunda-feira.





ESTADO DE EMERGÊNCIA





De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o Ceará contabiliza nove casos confirmados de Covid-19. Em resposta ao avanço da doença, as medidas adotadas pelo Governo do Estado são a suspensão das atividades em escolas e universidades públicas, sendo o mesmo recomendado às escolas privadas; suspensão de visitas a unidades prisionais; suspensão de férias de servidores públicos; obrigatoriedade de higienização, pelo menos uma vez ao dia, do transporte público; e a suspensão de eventos públicos que devam reunir mais de 100 pessoas, além da aquisição de hospital particular, que estava fechado, para atender as demandas do coronavírus, e da orientação dada aos servidores do Estado com mais de 60 anos a trabalharem em casa.





De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 234 casos confirmados da doença e mais 2 mil suspeitos. Além do Distrito Federal, o vírus está presente em 14 estados brasileiros.





(Sobral Post)