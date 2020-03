INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE COLETA DE LIXO NA RUA IRMÃ CIRA

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a falta de coleta de lixo na rua Irmã Cira, no bairro Padre Palhano, em Sobral.

Veja à integra da denúncia:

"Bom dia! Gostaria de fazer uma pergunta aos garis que fazem a coleta do lixo aqui no bairro Padre Palhano, precisamente na rua Irmã Cira, próximo a escola Padre Palhano. Já é a terceira vez que acontece, todos os moradores da rua colocam o lixo no dia certo da coleta, isso cedinho, mas eles não estão coletando na nossa rua, sábado (14), quando sai para o trabalho era 6:45 da manhã quando vi o carro da coleta e eles não pegaram, uma vizinha ainda chamou eles que estavam na rua e disseram que vinha mais tarde e não veio hoje a rua está assim"