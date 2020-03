Ladrões atacam a cidade de Morrinhos e explodem agência do Banco do Brasil na madrugada

Bandidos explodiram mais uma agência bancária no interior do Ceará. A ação criminosa desta vez aconteceu na cidade de Morrinhos, no Litoral Norte do estado (a 198Km de Fortaleza). Por volta de 1h30 desta terça-feira (3), ladrões usaram explosivos para destruir os caixas e o cofre da agência do Banco do Brasil





As informações sobre como aconteceu o ataque ainda são poucas e a Polícia não confirma, ainda, se os ladrões conseguiram roubar o dinheiro que havia nos equipamentos da agência. Moradores relataram ter acordado no começo da madrugada com barulho de tiros e, logo depois, as explosões.





Após a fuga dos criminosos, curiosos se aproximaram do prédio e constataram que o banco ficou destruído com a detonação dos explosivos. Porém, não há relatos de pessoas feridas ou feitas reféns pelo bando.





Policiais militares de Destacamentos e de e companhias da Polícia Militar da região foram alertados do assalto e iniciaram um cerco na tentativa de localizar os criminosos, mas nem o tipo de veículos utilizados pelos bandidos na fuga foi repassado.





Patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar), do Comando Especializado de Polícia de Choque (CPE-Choque) estão sendo mobilizada também na caça aos assaltantes.





(Fernando Ribeiro)