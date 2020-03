Bandidos ignoram estado de emergência no Ceará e matam mais sete pessoas nas últimas 24 horas

Nem mesmo a dretação de estado de emergência na saúde minimizou a onda de violência armada no Ceará. Nas últimas 24 horas, vários crimes de morte foram registrados na Capital e no interior do estado, aumentando as estatísticas da criminalidade neste mês de março. Conforme os registros das autoridades, os mais recentes assassinatos aconteceram em Fortaleza (3 casos) e nos Municípios de Baturité, Tabuleiro do Norte, Quixeré e Maracanaú. No total, mais sete mortos.





Na noite desta quarta-feira (18), um tiroteio ocorrido no bairro Itaperi, na zona sul de Fortaleza, deixou duas pessoas baleadas e uma delas acabou morrendo no local. O crime aconteceu em um bar localizado na esquina das ruas Olímpio de Noronha e Godofredo de Oliveira. No local ficou morto um mecânico de 35 anos. Outro homem, também baleado, foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro).





Ainda no começo da manhã de ontem, bandidos invadiram uma casa nas proximidades da Lagoa do Porangabuçu e mataram um homem com vários tiros. Segundo o relato de testemunhas, os assassinos usavam balaclavas e se identificaram como sendo policiais. Após o crime fugiram em um carro preto.





O terceiro assassinato na Capital nas últimas 24 horas aconteceu na noite de ontem no bairro Presidente Vargas. Um homem de 57 anos, identificado somente por Silvino, foi executado a tiros quando saía de casa, na Rua Herculano Pena. A vítima embarcava em sua moto para ir a uma churrascaria no mesmo bairro quando foi surpreendida pelos atiradores. Segundo a Polícia, informações dão conta de que o homem assassinado era envolvido com agiotagem.





Já no começo da na manhã desta quinta-feira (19), um crime ocorreu na Região Metropolitana de Fortaleza. Um jovem foi executado a tiros no bairro Parque Luzardo Viana, no Município de Maracanaú.





Crimes no Interior





Um crime de morte foi registrado nesta quarta-feira na cidade de Baturité (a 83Km de Fortaleza). Um homem foi assassinado a tiros em pleno Centro. A Polícia não revelou detalhes do fato. O corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado (Pefoce) da cidade de Canindé.





Em Tabuleiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe (a 216Km da Capital), um comerciante foi assassinado por pistoleiros na noite desta quarta-feira (18). O crime de morte aconteceu no bairro da Baixada, tendo como vítima um homem identificado como José Nilson, que vendia churrasquinhos.





Outro assassinato foi registrado no Município de Quixeré, no Vale do Jaguaribe (a 218Km de Fortaleza), tendo como vítima um homem identificado apenas por “Lobão”. O crime ocorreu na localidade de Água Fria, na zona rural.





