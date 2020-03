Delegacias da Polícia Civil vão limitar atendimento presencial e B.O. pode ser feito eletronicamente

A Polícia Civil do Estado do Ceará limitou o funcionamento presencial em todas suas delegacias pelo tempo que durar o Estado de Emergência em Saúde no Ceará. O registro de Boletins Eletrônicos de Ocorrências (BOEs) de 11 tipos de crimes, que antes podia ser feito de forma presencial em delegacias ou pela internet, agora deve acontecer de forma exclusiva pela Delegacia Eletrônica (Deletron).





A Deletron, por meio de seu endereço virtual ( www.delegaciaeletronica.ce.gov.br ) fará o registro dos mais variados tipos de ocorrência. A especializada foi instituída no ano de 2004 e segue até os dias de hoje, disponibilizando aos cidadãos a possibilidade de registro de 11 tipos de ocorrências, que podem ser feitos rapidamente através de alguns cliques. Possibilitando assim, que a Polícia seja comunicada do fato, sem que a vítima se desloque até uma delegacia física.





A delegacia atende a todo o Estado do Ceará e o usuário desta ferramenta pode registrar as seguintes tipificações criminais: acidente de trânsito sem vítimas, calúnia, dano, desaparecimento de pessoa, difamação, extravio de objetos e documentos, furto, injúria, roubo a pessoa (sem lesão corporal), roubo a residência e violação de domicílio. Até o fim do mês de março, novas tipificações criminais serão inseridas na Deletron.





(Fernando Ribeiro)