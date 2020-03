Cartilha dá dicas para evitar contaminação pelo novo Coronavírus

Diante da pandemia mundial do novo coronavírus, a Universidade Federal de Alagoas e o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, por meio da Comissão de Gerenciamento do Covid-19, lançam cartilha para auxiliar a comunidade acadêmica a se prevenir. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar a contaminação pelo covid-19.





A orientação é que sejam mantidas as medidas básicas de prevenção já amplamente divulgadas. Lavar e higienizar as mãos, principalmente antes de consumir algum alimento e após tossir ou espirrar. Nesses últimos casos (tosse e espirro), a pessoa deve utilizar lenço descartável para higiene e jogar fora após o uso. Não tendo lenço descartável, deve-se cobrir nariz e boca com o braço, na altura do cotovelo; lavar as mãos a cada duas horas e, principalmente, após passar por locais ou equipamentos de uso público (meios de transporte, laboratórios, academias de ginástica, computadores e mouses, entre outros); evitar tocar nas mucosas dos olhos, do nariz e da boca; nos cumprimentos, evitar contatos próximos, como beijos, abraços e apertos de mão; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos, garrafas e aparelhos eletrônicos; manter os ambientes bem ventilados; e sempre que possível, usar álcool em gel a 70% para higienizar as mãos.





Clique no link abaixo e conheça a cartilha.