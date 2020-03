Bombeiros Militares de Sobral resgatam pessoas ilhadas, em Cariré e Santana do Acaraú

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) por meio da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (1ªCia/3ºBBM), Quartel sediado em Sobral/CE, resgata famílias ilhadas na localidade de Tapuio, distrito de Cariré e em Santana do Acaraú, por conta do aumento do nível de água do Rio Acaraú, na madrugada desta quinta-feira, 26 de março. Na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Hidrolândia, a Companhia de Recursos Hídricos – COGERH emitiu um alerta informando sobre os riscos de inundação para a população das cidades ribeirinhas situadas às margens do Rio Acaraú, o qual recebeu um grande aporte de água, oriundo do Rio Macacos.





Após a emissão do alerta, está sendo realizado o monitoramento do nível do Rio Acaraú pelo efetivo do Quartel da 1ª Companhia do 3º Grupamento de Bombeiros.

O aumento do nível do Rio Acaraú causou inundações nas cidades de Cariré e Santana do Acaraú, deixando algumas famílias ilhadas. No distrito de Tapuio foi retirada uma família (04 pessoas), pela guarnição composta pelo ST Pontes e SD Fernando.





Na cidade de Santana do Acaraú, foram retiradas duas senhoras que se encontravam isoladas em suas residências, enquanto o nível do Rio Acaraú aumentava e a água avançava em direção às suas residências. A guarnição que realizou este resgate era composta pelo MAJ Mardens, ST Jairo, ST Pontes e SD Wilker.





Continuaremos realizando o monitoramento do nível do Rio Acaraú, que já começou a baixar nesta sexta-feira, mantendo informadas as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil Municipais e Estadual.





Fonte: Bombeiros