Governador de RR reabre lojas: "Não podemos fazer como SP"

Antonio Denarium disse que cada região é diferente.

O governador de Roraima, Antonio Denarium (sem partido), decidiu iniciar a reabertura do comércio no estado após a campanha O Brasil Não Pode Parar, promovida pelo governo federal.





A partir desta sexta-feira (27), o comércio em Roraima poderá atuar nas modalidades delivery e drive-thru, com restrições relacionadas à prevenção ao novo coronavírus, como uso de máscaras, distância de um metro entre pessoas e higienização de embalagens.





Além disso, o transporte intermunicipal também volta a funcionar nesta sexta.





– O Brasil não pode parar, temos contas para pagar. A campanha do governo federal diz que o Brasil não pode parar. Existe outra corrente que acha que tem que parar. Cada região tem sua peculiaridade. Estamos no extremo norte. Estamos isolados do resto do país. Não posso fazer da mesma forma que São Paulo. Nosso contágio é muito pequeno – afirma Denarium.





Em Roraima, até o momento foram confirmados dez casos de contaminação pelo novo coronavírus, sem mortes.





A partir de segunda-feira (27), diz o governador à reportagem, todas as atividades comerciais estarão liberadas, com a manutenção das recomendações de higiene.





(Folhapress)