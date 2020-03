Brasil participará de testes globais da cloroquina

OMS distribuirá medicamentos para vários países testarem em voluntários.

Em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil integrará ensaio global para teste de medicamentos contra o coronavírus. Esses testes incluem as substâncias cloroquina e hidroxicloroquina.





No país, o projeto prevê a participação de 1.200 pacientes internados em 18 hospitais de 12 estados. Os testes em voluntários serão iniciados assim que os medicamentos forem enviados pela OMS. O custo do projeto é de R$ 4 milhões.





Na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que lidera esse ensaio no Brasil, os estudos serão realizados no Centro Hospitalar que já está sendo construído no campus da Fundação, em Manguinhos, na capital do Rio de Janeiro.





Segundo a Fiocruz, o centro contará com 200 leitos. Cem deles disponíveis dentro de 48 dias exclusivamente destinados a tratamento intensivo e semi-intensivo para pacientes graves infectados pelo novo coronavírus.





(Folhapress)