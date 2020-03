Brasil tem 488 casos suspeitos de coronavírus, diz governo

Atualização foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira.

Nesta terça-feira (3), o Ministério da Saúde divulgou que o número de casos suspeitos de Coronavírus no Brasil subiu para 488. Até o momento, já foram descartados 240 casos e outros dois foram confirmados.





Durante entrevista coletiva, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, informou que pacientes que voltaram dos Estados Unidos (EUA) agora e tiverem sintomas precisam ser avaliados. Ele informou, no entanto, que pessoas que apresentarem sintomas leves não devem buscar os postos de saúde.





– Mesmo quem tenha vindo desses países [da lista de alerta], mas tem sintomas leves ou está assintomático não deve buscar o posto de saúde. Se nós fizermos isso, vamos encher nossas unidades de saúde com casos leves e assintomáticos. Nós gradativamente temos que desmobilizar esse movimento – apontou.





De acordo com Gabbardo, em casos como este o melhor a fazer é ligar para o número 136.





– Nesses casos, é muito melhor que ligue para o 136 e peça uma orientação. O critério é o mesmo de anteriormente. As pessoas quando ficavam gripadas iam todas ao posto de saúde? Não. Nós não precisamos impor que as pessoas com sintomas leves vão a uma unidade de saúde – ressaltou.





(Pleno News)