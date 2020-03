Ceará registra primeira morte por coronavírus

A vítima é um idoso, de 72 anos, que tinha como comorbidade uma diabetes controlada.

O Estado do Ceará registrou a primeira morte por coronavírus na madrugada desta quinta-feira (26). O Sistema Verdes Mares conversou com um familiar que confirmou a morte e citou a causa descrita em laudo. A reportagem aguarda o posicionamento da Secretaria da Saúde do Ceará. Essa é a quarta morte pelo novo coronavírus no Nordeste, sendo três em Pernambuco.





A vítima é um homem, de 72 anos, identificado como José Maria Dutra, que residia em Fortaleza. Ele mantinha uma vida ativa e apresentava como comorbidade uma diabetes, e que era controlada, segundo o familiar. No laudo da morte consta que o idoso morreu em decorrência de uma "insuficiência respiratória causada por uma infecção pulmonar por Covid-19".





Ele morreu por volta das 2h desta quinta e foi sepultado horas depois, por volta de 9h30, no Jardim Metropolitano, em Eusébio, na Grande Fortaleza.





A rapidez no sepultamento atende à decisão da Justica do Ceará, assinada no último dia 20, que proibiu a realização de velórios de eventuais mortos em decorrência do novo coronavírus. A medida impõe que o enterro deve acontecer logo depois da liberação do corpo nas unidades hospitalares.





No último dia 18, o idoso se dirigiu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Edson Queiroz após sentir alguns sintomas de gripe, além de uma febre e falta de ar, de acorco com o parente dele que conversou com o Sistema Verdes Mares. Ele foi medicado e voltou para casa.





Dois dias depois, na sexta-feira (20), o quadro de saúde piorou e ele voltou a procurar uma unidade de saúde, mas desta vez o Hospital São José. Desde então, a família vem cumprindo quarentena.





Ao chegar ao local, foi imediatamente encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde permaneceu até o registro de sua morte.





Casos no Ceará





O Ceará registra 211 casos do novo coronavírus, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), no fim da tarde desta quarta-feira (25).





Além de Fortaleza, que apresenta 196 pessoas infectadas com o vírus, também há manifestação da doença nos municípios de Aquiraz (6), Sobral (4), Fortim (1), Mauriti (1) e Juazeiro do Norte (1). Outros dois casos são de residentes de outros estados, sendo um da capital de São Paulo e outro de Uberlândia, em Minas Gerais.





O Ceará é o estado do Nordeste a concentrar o maior número de casos confirmados de coronavírus.





Covid-19 no País





As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 11h40 de quinta-feira (26), 2.589 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 63 mortos. A maior parte das mortes, 48 delas, ocorreu em São Paulo.





(Diário do Nordeste)