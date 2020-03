Centro de Apoio acolherá juazeirenses em situação de rua a partir deste domingo, 22

O novo espaço é no 2° andar do Centro de Apoio aos Romeiros (VaptVupt).

O município de Juazeiro do Norte vai contar com um espaço para abrigar pessoas em situação de rua enquanto não pode utilizar a Pousada Social recém inaugurada, na Rua São José, por conta da pandemia de coronavírus.





O novo espaço é no 2° andar do Centro de Apoio aos Romeiros (Vapt-Vupt), local amplo que deve abrigar e acolher todos as pessoas em situação de rua do município, como também os serviços do Centro Pop.





A realização é da secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho (Sedest) que conta com o secretário Sandoval Barreto; secretaria Executiva, Luciana Manent; com a assessora especial Anna Karinna; além da equipe com Junior Sarmento, Raquel Pinheiro, Rafaela Duarte, Rita Quezado e Márcia Hilário, que concedeu entrevista ao site Miséria.





O prefeito Arnon Bezerra dá total e irrestrito apoio a ação da Sedest e graças ao trabalho realizado durante o final de semana o espaço começa a funcionar neste domingo, dia 2 a partir das 10h. Para o Miséria ele disse que os colchões ficaram no chão “(…) enquanto providenciamos camas para os moradores de rua (…)”.





De acordo com Márcia, as pessoas em situação de rua serão contempladas com almoço, jantar, banho e terão local para dormir. Por conta da pandemia eles também receberão luvas e máscaras. O local é próximo a Unidade Sentinela, que atende os casos suspeitos de coronavírus.





O local é amplo e deve abrigar todas as pessoas em situação de rua de Juazeiro do Norte. Hoje são em médias 40 pessoas vivendo nesta vulnerabilidade social. Tão logo passe a pandemia de coronavírus, os serviços voltam ao Centro Pop e para a Pousada Social.





