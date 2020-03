Cidade na China registra recorde em pedidos de divórcio após quarentena

Jornais apontam para uma procura acima da média em cartórios de várias províncias após quarentena forçada.

Os relatos vindos da China indicam que a vida está, aos poucos, voltando ao normal após um longo período de quarentena por causa da nova variante de coronavírus.





O isolamento forçado deixou algumas consequências inesperadas. Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral.





A mídia estatal chinesa identificou uma corrida aos cartórios por aqueles que não pretendem mais seguir casados.





Xi’am, cidade de 12 milhões de habitantes, capital da província de Shaanxi, registrou um recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, de acordo com o jornal chinês The Global Times.





Em alguns distritos, inclusive, todos os horários disponíveis para tratar do tema nos escritórios locais do governo estão tomados por semanas.