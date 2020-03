Ciro quer prisão para quem descumprir isolamento no Ceará

“Esses camaradas precisam ser presos, que é o que nós vamos fazer aqui no Ceará”, diz Ciro.

O ex-ministro Ciro Gomes quer enviar para prisão os cidadãos do Ceará que não cumprirem determinações de isolamento social em meio à pandemia.





Durante live no último sábado (28), que discutia a crise do novo coronavírus no Brasil, Ciro declarou:





“O Brasil está vacilando. Estamos desorientados [sic]. Imagina, pelo amor de Deus, burgueses brasileiros fazendo carreata na rua, dentro de carrão de luxo, com ar condicionado, com máscara, para pedir que o povo vá para dentro de ônibus, para estações de metrô e de trem, ficarem um empurrando o outro para poder ir trabalhar numa situação dessa.”





O político do PDT acrescentou:





“Esses camaradas precisam ser presos, que é o que nós vamos fazer aqui no Ceará. Aqui no Ceará, já inclusive com ordem do Ministério Público, quem fizer carreata fazendo esse tipo de exposição do povo à morte vai para a cadeia, como também pastores, padres ou seja quem for.”





Ciro fez referência ao decreto estadual assinado pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de março, destaca o site Poder360.





(Renovamidia)