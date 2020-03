Combate contra Covid-19 deve ter apoio das Forças Armadas

Ministro da Defesa publicou portaria com diretrizes para Exército, Marinha e Aeronáutica.

Uma portaria do Ministério da Defesa publicada nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial da União regulamenta o uso das Forças Armadas no auxílio do combate à doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus. O documento estabelece que os militares devem atuar em todo o território nacional.





Segundo o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército devem permanecer em condições de disponibilizar recursos operacionais e logísticos necessários ao planejamento das ações de combate e socorro.





O documento também estabelece atribuições específicas para cada uma das forças, entre elas está que a Marinha deverá traçar apoio às ações dos órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos portos e terminais marítimos. Já a Aeronáutica deverá fazer o mesmo em aeroportos.





A medida ainda não é uma decisão oficial de que o governo utilizará as Forças Armadas na prática, mas a própria portaria evidencia que há grandes chances do fato acontecer em breve já que afirma que há “possibilidade de solicitação do emprego para apoio às ações aos órgãos de saúde e de segurança pública”.





(Pleno News)