Competições europeias de futebol suspendem seus jogos devido ao coronavírus

A Premier League e a UEFA estavam sendo cobradas pelo público por um pronunciamento sobre a situação de seus campeonatos. Alemão e Francês também decidem seu futuro.





A Premier League, a Liga de Futebol Profissional Francesa, a Federação de Futebol Alemã e a UEFA anunciaram, nesta sexta-feira (13), o adiamento de suas partidas como medida de precaução contra o novo coronavírus.





Na França, o futebol profissional também está parado até segunda ordem da Liga.





Na Alemanha, a Federação do esporte mantém os jogos deste fim de semana com portões fechados, mas os próximos foram cancelados até dia 2 de abril.





Na Inglaterra, o Campeonato retorna somente dia 4 de abril, passível de mudança sob recomendações das autoridades de saúde.





Técnico do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta foi diagnosticado com o vírus, além do atacante do Chelsea, Hudson-Odoi, de 19 anos. Nos elencos de Everton, Leicester e Bournemouth há possíveis casos sendo investigados.





(Diário do Nordeste)