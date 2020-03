Coronavírus: Bombeiros negam "ambulância VIP" para desembargadores no ES

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo negou o pedido de uma ambulância especial ao atendimento de desembargadores que possam ser infectados pelo novo coronavírus.





O pedido foi feito na quarta (25), e é assinado pelo tenente-coronel dos bombeiros Washington Ferreira Dias. Ele integra a comissão de segurança do TJ capixaba.





No texto, Washington escreveu: “trata-se de uma solicitação para que o CMBES disponibilize uma ambulância para atendimento do magistrado que venha a necessitar de ajuda para deslocamento de sua residência para um hospital, no caso de contaminação com o novo coronavírus”.





O tenente-coronel Carlos Wagner Borges, chefe da assessoria de comunicação dos bombeiros do Espírito Santo, disse a O Antagonista que o pedido já foi negado, e que solicitações do tipo não são atendidas em nenhum corpo de bombeiros no Brasil. “A filosofia é atender a todos de forma igualitária”, afirmou.





Fonte: Antagonista