Coronavírus: Ceará tem 11 casos confirmados

Secretaria divulga diariamente os casos confirmados e suspeitos de Covid-19 no Ceará.

O Ceará tem 11 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretária da Saúde do Ceará (Sesa). Outros 159 casos estão em investigação e 102 foram descartados. Os pacientes infectados residem em Aquiraz(1), Fortaleza (9) e São Paulo (1).





O Ministério da Saúde informou que há 290 casos confirmados no país - os pacientes do Ceará não estão todos neste balanço -, e uma morte em São Paulo. Os pacientes sob suspeita de contágio passaram de 2.064 nesta segunda para 8.819 nesta terça no país.





Tira-dúvidas





A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) disponibilizou canais de informação para que a população tire dúvidas sobre o novo coronavírus e também esclarecer os profissionais de saúde. As centrais de atendimento vão funcionar das 7h às 19h, de domingo a domingo, segundo a Sesa.





Os telefones destinados à população são:

-85 3219 5973

-85 3219 8582

-85 9 8439 0422





Os números disponibilizados para sanar dúvidas dos profissionais de saúde são:





-85 3101 4860

-85 98724 0455





KITS DE TESTE E SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA





O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou, em transmissão realizada no início da tarde desta terça-feira (17), a compra de 5 mil kits para diagnóstico de novo coronavírus no Estado, além dos 240 kits enviados pelo Ministério da Saúde.





Governo do estado e prefeitura decretaram situação de emergência em saúde pública e suspensão de diversas atividades e eventos como:





-Suspensão das aulas presenciais em todas as escolas da rede públicas no período de 20 a 31 de março;





-Proibição de eventos que reúnem público superior a 100 pessoas;





-Eventos esportivos em Fortaleza somente poderão ocorrer com portões fechados;





-Higienização com água sanitária e álcool em todas as superfícies dos transportes coletivos;





-Envio de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitando a suspensão de voos internacionais para o Ceará





Suspensão de férias de profissionais de saúde





TRANSMISSÃO E CUIDADOS





O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.





SINTOMAS





Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.





PREVENÇÃO





As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.





(Diário do Nordeste)