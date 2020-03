Pastor acusa Ivo Gomes de estar sendo usado por Satanás para fechar igrejas; vídeo

Pastor Carlos Jander, da igreja evangélica pentecostal Deus Proverá, resolveu peitar o prefeito Ivo Gomes e anunciou que vai descumprir o decreto 2371/2020, que determina suspensão das atividades de igrejas e equipamentos religiosos, entre outros. “Isso é coisa de Satanás”, disse o pastor ao decidir que vai abrir a igreja e realizar o culto.





“Vejo isso como uma grande investida do diabo, para tentar esfriar a fé do povo de Deus”, afirmou o pastor Carlos Jander em áudio distribuído num grupo de whatsapp para orientar seus obreiros. “Ninguém vai permitir que Satanás use os políticos, as pessoas, para tentar abater a nossa fé. para tentar acabar com nossa intimidade, nossa comunhão com Deus”, afirmou.





O templo da igreja, que funcionava no bairro Sinhá Saboia, foi transferido para conjunto Novo Caiçara, em terreno recentemente doado pela Prefeitura de Sobral. A nova sede ainda está em construção. Um morador do conjunto onde a igreja está se instalando acredita em retaliação: “Ivo vai mandar a polícia para derrubar a igreja do pastor”.





Segundo apurou o Sobral Post, o pastor estaria pensando em lançar seu nome ou da sua esposa para concorrer a cargo de vereador em Sobral pelo mesmo partido do prefeito, o PDT.





ESTADO DE EMERGÊNCIA





Art. 7º. Como medida de quarentena, ficam restritas e suspensas as seguintes atividades, de 17 de março de 2020 até 31 de março de 2020, podendo haver prorrogação ou interrupção do prazo de suspensão, as atividades dos seguintes estabelecimentos: academias e congêneres, salas de cinema, museus, equipamentos culturais, Planetário, teatro, circo, casas de shows, boates, pubs, estádios, igrejas e equipamentos religiosos, universidades, escolas públicas e privadas, Biblioteca Municipal, Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras, Restaurante Popular, Escola de Saúde Pública Visconde de Sabóia, Centro de Especialidades Odontológicas (municipal e regional) e Policlínica.

Edição de áudio e imagem com as falas do prefeito e do pastor, por Wellington Macedo.





Fonte: Sobral Post / Luciano Clever