Coronavírus: Itália anuncia 475 mortos em 24h, recorde de um país em um dia

A Itália anunciou hoje que 475 pessoas morreram nas últimas 24 horas em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Nesta pandemia, este é o maior número de óbitos registrado por um país em um único dia. Com esta informação, o número de falecimentos na Itália chegou a 2.978 — ou seja, o último dia teve um aumento de 19%, o maior salto desde o início da disseminação do vírus no país europeu.





O número total de casos em solo italiano ultrapassou a marca dos 35 mil e, agora, subiu para 35.713. Trata-se de um aumento de 13,35% em relação à contagem anterior, de acordo com a Agência de Proteção Civil. Dentre as pessoas que foram originalmente contaminadas pelo novo coronavírus na Itália, 4.025 já se recuperaram totalmente, e outras 2.257 estão sob cuidados intensivos.





Fonte: Notícias Uol

Veja mais sobre: Mundo

Imagem: REUTERS/Yara Nardi