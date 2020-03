Coronavírus: primeiro caso de infecção do COVID-19 em Sobral

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, confirmou no final da tarde desta terça-feira (17), o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no município. A nota foi publicada na conta pessoal da rede social Facebook, onde voltou a pedir a população nada de pânico e que permaneçam em casa para evitar a expansão do vírus.





Segundo o gestor, o paciente trata-se de um homem de 60 anos que chegou de viagem do Sul do País. Encontra-se aparentemente bem respondendo aos tratamentos em isolamento domiciliar desde que retornou a cidade, na última sexta-feira, 13.





Até o momento, o município já notificou 8 casos, dos quais 2 já foram descartados, 1 confirmado de COVID-19 e 5 estão aguardando resultado dos exames laboratoriais.





O prefeito havia decretado, nessa segunda-feira, 16, estado de emergência em Sobral e estabeleceu medidas para o enfrentamento à doença. Deste modo, consistem que todos permaneçam atentos às medidas de prevenção.





(Célio Brito)