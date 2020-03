Cearense foge de isolamento em SP e leva coronavírus para a Bahia

De sunga, na praia e bebendo com amigos. Foi assim que agentes de saúde do governo da Bahia encontraram o empresário cearense Cláudio Henrique do Vale Vieira, em Trancoso, mesmo estando ciente de que havia testado positivo para o novo coronavírus em São Paulo.





O filho da desembargadora do TJCE, Iracema do Vale, ignorou as recomendações de isolamento para pacientes com o Covid-19, fugiu da quarentena e veio de jatinho para Porto Seguro, onde participou de festas com amigos e contratou funcionários para ficar na sua casa após o diagnóstico.





O empresário será processado pelo governo da Bahia após não cumprir a orientação de isolamento. Além dele, dois funcionários foram contaminados com o vírus. A recomendação do Ministério de Saúde é o isolamento por 14 dias de quem testou positivo.





Na praia, onde foi encontrado após ser denunciado ao governo do estado por um funcionário, Cláudio Henrique teria debochado da recomendação de um agente de saúde. “O que um banho de mar não resolve?”, questionou, segundo relato do governador Rui Costa.





Vale lembrar que os ministros Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta editaram portaria autorizando o uso da força policial para forçar indivíduos suspeitos de contaminação a ficar em isolamento ou quarentena e estabelecendo crimes no caso de descumprimento das medidas.





Finte Bahia Notícias