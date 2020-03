SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR NOSSOS IRMÃOS MORADORES DE RUA!

Sugestão de matéria enviada por um Leitor do Blog Sobral 24 horas. Confira:

"Peço a atenção das autoridades do nosso município, em relação aos moradores da rua, o que será feito para ajudá-los? Nem todos sabem o que estamos vivendo, todos não conseguem sequer água para lavar as mãos, como conseguirão álcool em gel? Máscaras? São humanos também, idosos em total abandono. Solicito que o Sr. prefeito, Ivo Gomes, pense em uma solução e nós como cidadãos também vamos doar informações e mantimentos, precisamos fazer nossa parte não só com famílias e amigos, mas cuidar da cidade é um dever de todos!!!"