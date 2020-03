Coronavírus | Prefeitura de Sobral usa a guarda municipal para fazer cumprir a quarentena social

O Prefeito de Sobral Ivo Gomes, por meio da Coordenadoria Municipal de Transito(CMT), publicou nesta terça (20), uma nota informando a população que a partir das 0h do dia 21 de março, neste sábado, está suspensa a entrada de carros de horários no município de Sobral.





A Cidade de Sobral, por ter o maior fluxo de pessoas oriundas de outros municípios da região metropolitana, além dos vários distritos e comunidades rurais do município, foram surpreendidos nesta manhã de sábado (21), por barreiras da Guarda Civil Municipal, que foram montadas nas principais vias de acesso da cidade, para evitar a entrada de pessoas que utilizam os carros de horários.





As medidas preventivas buscam fazer cumprir as orientações dos decretos da Prefeitura de Sobral e do Governo do Estado, que estabelece as punições, entre outras providências, a quem descumprir ordens médicas e das autoridades sanitárias por conta proliferação do novo coronavírus.





Pela legislação brasileira, o descumprimento são crimes de menor potencial ofensivo. Não cabe atuação ou mesmo a prisão do infrator inicialmente. Mais o bom senso deve prevalecer para evitar a circulação do vírus.





O alerta agora é para a população dos distritos de Sobral, que estão recebendo parentes oriundo dos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e outras áreas do país. Muitos foram dispensados dos trabalhos devido as orientações sanitárias para quarentena, embora sem qualquer sintomas, eles estão vindo de locais com grande quantidade casos confirmados.





Sabe-se, que alguns estão tendo dificuldades para encontrar passagens, mais outros decidiram viajar de carros próprios e estão chegando nos distritos e precisam maiores atenções das equipes de saúde locais, identificarem esses conterrâneos e propor a eles quarentena sem o convívio social, já que nos distritos tem muitos idosos no quadro risco.









Plantão Alerta Coronavírus: Atendimento 24 horas





Casos saiba dessas movimentações de pessoas avisem;

Contatos: 98802 5055 ou ainda 98802 3514, somente o Zap;





Além do contato: Sec. Saúde 98802 3034 e @saudesobral no facebook





(Blog Célio Brito)