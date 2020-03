DENÚNCIA: POLICIAIS CIVIS DE TIANGUÁ SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS ESTÃO ABANDONADOS PELAS AUTORIDADES

Um fato lamentável está acontecendo com Policiais Civis da Delegacia Regional da cidade de Tianguá, município distante 359 km de Fortaleza.





Um policial suspeito de coronavírus está em quarentena na Delegacia, juntamente com outros colegas de trabalho. Lamentavelmente, os profissionais não foram atendimentos pelos órgãos de saúde do estado, não foram submetidos a exames para confirmar se estão positivos ou negativos para o coronavírus.





Em tempo



Será que a Delegacia Geral de Polícia Civil tomou as medidas necessárias para com os Policiais Civis?



Cadê os órgãos da saúde pública do Ceará?