DENÚNCIA: ASSÉDIO MORAL NO CENTRO DE SAÚDE DO BAIRRO PEDRINHAS

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando assédio moral no Centro de Saúde da Família do bairro Pedrinhas.

Veja à integra da denúncia:

"Na manhã do dia de hoje(18), um grupo de residentes foi vítima de assédio moral por parte da Gerente de Saúde do Centro de Saúde do Bairro Pedrinhas.









Durante o turno da manhã, as vítimas se encontravam em um número de oito pessoas (número esse que não é considerado um aglomerado e menor que o número de colaboradores da unidade) repassando a dinâmica do serviço aos novos residentes, quando de forma desrespeitosa, petulante, ríspida, mal educada e agressiva, foram abordados pela gerente na presença de colaboradores e usuários do serviço, onde a mesma ordenou que fosse desfeito a roda de conversa, acusou os mesmos de estarem gerando risco e afirmou que eles estavam indo contra as ações de prevenção de contaminação viral.









Os mesmos estão cumprindo seus horários e seguindo o fluxo enviado pela Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia.

Vale salientar que a unidade está passando por reformas, onde até o momento não foram interrompidas, havendo produção de poeiras e entulhos, onde são considerados fatores de adoecimento respiratório.









Deixo a pergunta: se gerencia uma unidade de Saúde dessa forma?"