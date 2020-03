Especializações do UNINTA em andamento apresentam oportunidades de matrículas abertas

Os cursos de pós-graduação do Centro Universitário Inta - UNINTA em Estética e Cosmetologia, Análises Clínicas e Toxicológicas, MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão de Finanças, Controladoria e Auditoria, Saúde Pública e Saúde da Família, bem como o curso de Planejamento em Gestão do SUAS, encontram-se com vagas abertas para novos alunos.





O UNINTA oferece cursos de pós-graduação reconhecidos pelo mercado da região, com aulas que ocorrem nos finais de semana, o que permite aos profissionais terem sua qualificação nos dias livres. No final de semana dos dias 14 e 15 de março aconteceram aulas das especializações com atividades integradoras do conhecimento teórico e a prática concreta.





A Prof. Me. Eliza Angélica Rodrigues, Pró-Reitora de Educação Continuada da instituição, enfatiza que “a pós-graduação do UNINTA atualmente tem se destacado no mercado por oferecer especializações com conteúdos teóricos e práticos, possibilitando ao profissional experiências atualizadas e inovadoras”.





Da mesma forma, a Prof. Me. Rafaele Aragão dos Santos, Coordenadora de Implantação de Cursos de Especialização, destaca que antes de optar em fazer qualquer pós-graduação, o interessado compareça no UNINTA e conheça as oportunidades que ele tem a oferecer, especialmente aos alunos egressos”.





Os interessados em se matricular entrar em contato pelos telefones: (88) 3112-3500 e 9.9833-0607.