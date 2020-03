Membros da Justiça Eleitoral já admitem possibilidade de não ter eleição em 2020

Membros dos tribunais regionais eleitorais já admitem, ainda que tímidos, a possibilidade de não ter eleições municipais neste ano, com o avanço do coronavírus. Ontem (17) foi a vez do IBGE, que assim como o TSE, faz um processo demorado ao longo do ano e se viu inviabilizado para realizar o Censo, adiando para 2021.





No estado de Mato Grosso, em que se acontecia uma eleição suplementar para o Senado, o pleito foi suspenso. Na visão do desembargador Glauber Rego, presidente do TRE do Rio Grande Norte, é uma real possibilidade de não ter a eleição e do Congresso Nacional prorrogar o prazo dos atuais mandatários, segundo conta o Blog do Barreto.





A prioridade, neste momento, é adotar medidas de prevenção que resguardem os servidores, magistrados e os cidadãos que buscam os serviços da Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral já deve ser instigado nas próximas semanas para avaliar a situação do calendário eleitoral.





(A Voz de Sta. Quitéria)