Deputada do PSOL defende libertação de presos para evitar Coronavírus nas cadeias

Através das redes sociais, a deputada federal Taília Petrone (PSOL-RJ) defendeu ação ajuizada pelo Instituto de Defesa, que visa libertar presos para garantir a saúde dos detentos evitando que eles contraiam o novo coronavírus.





A Deputada citou uma ADPF impetrada pelo partido que visa garantir saúde e dignidade de presidiários.





O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDD) apresentou pedido de liminar ao ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, para converter em regime domiciliar a prisão de detentos sob risco do novo coronavírus. A medida, segundo a entidade, é evitar a propagação rápida da covid-19 entre a população carcerária.





(República de Curitiba)