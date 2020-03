Deputados querem suspensão de desconto dos consignados na folha de servidores

A proposta já foi enviada ao governador Camilo Santana, diz Osmar Baquit, autor da proposta. Sugestão ainda aguarda posicionamento do Executivo.

Deputados estaduais cearenses querem que os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais sejam prorrogados por 60 dias, sem cobrança de juros. Autor da proposta, o deputado Osmar Baquit (PDT) informa que o projeto já foi enviado ao governador Camilo Santana (PT).





A medida também já está em debate na Assembleia, mas ainda não começou a tramitar. De acordo com Baquit, a proposta não busca extinguir ou abolir a dívida, mas adiar a data da cobrança para daqui a 60 dias, sem aplicação de juros. Dessa forma, não teria desconto nos salários dos servidores durante abril, deixando-os com mais recursos para enfrentar a crise do coronavírus.





No entanto, como o responsável pelo empréstimo é um banco privado, que também é responsável pela folha de pagamento dos servidores, ele considera ser importante uma negociação entre o governo do Estado e o banco possa "dar fôlego" para os servidores estaduais durante a crise.





"Eu entrei com um requerimento solicitando ao governador para intermediar, junto ao banco que detém as folhas de pagamento dos servidores do Estado, que os empréstimos consignados sejam cobrados só daqui a 60 dias", explicou.





Reunião





A proposta teve o apoio de outros parlamentares na reunião do Colégio de Líderes da Casa, que ocorreu na manhã da última terça-feira (24). Ainda é necessário, entretanto, as tratativas com o Poder Executivo para saber da viabilidade da proposta.





