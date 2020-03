“O Brasil vai acabar”, diz dono da RedeTV! sobre quarentena

Marcelo Carvalho prevê consequências drásticas com o isolamento.

O apresentador Marcelo de Carvalho adotou, nas redes sociais, o pensamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a crise econômica que o país pode enfrentar por causa da recente quarentena. Segundo, estamos vivendo um “tempo de guerra”.





– A grande parte dos empregos do Brasil é formada por pequenas e microempresas. É a pessoa que é comerciante, varejista, a pessoa que tem uma franquia, a loja… Isso tudo está parado. Não está entrando dinheiro. As pessoas não estão podendo comprar, as ruas estão desertas, é tempo de guerra. Você sabe o que vai acontecer? Vão começar a mandar gente embora. Nós corremos o risco de entrar em um colapso – disse o dono da RedeTV!.





Ainda segundo o empresário, Estados Unidos e países europeus estão anunciando recursos trilionários para salvar suas respectivas economias. No entanto, a realidade atual do Brasil não permite o mesmo.





– É uma destruição, é uma depressão, como foi em 1929 nos Estados Unidos, ou pior. Eles, agora, pelo menos estão com um pacote de US$ 2 trilhões para jogar na economia. Mas nós estamos no Brasil. A nossa economia vinha de mal a pior. Agora tinha começado a levantar. Gente, vai acabar com o país. Nós podemos não ter 4 mil mortos, mas teremos 40 milhões de desempregados por causa do coronavírus – apontou.





(Pleno News)