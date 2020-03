Usuários de rede social afirmam que #DoriaVaiQuebrarSP

Na noite desta quarta-feira (25), usuários do Twitter criticaram o posicionamento do governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), a respeito do confinamento em função do coronavírus. Eles colocara m a #DoriaVaiQuebrarSP entre os assuntos mais comentados da rede social.





Doria e outros chefes estaduais defendem que é preciso manter políticas restritivas para evitar a propagação da doença Covid-19. Já Bolsonaro defende o fim do confinamento em massa, o isolamento de grupos de risco e a abertura do comércio.





Na primeira reunião do Fórum de Governadores, que aconteceu nesta quarta, chefes estaduais concordaram que é preciso manter a quarentena contra a ameaça do vírus. Eles conversaram por meio de uma videoconferência, que durou duas horas e meia. Participaram, ao todo, 26 dos 27 governadores, com a ausência apenas de Ibaneis Rocha (MDB-DF).





(Pleno News)