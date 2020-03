Prefeita de Hidrolânda relata o desespero das pessoas e agradece a solidariedade

O cenário encontrado na Escola Olcino Pereira, no centro de Hidrolândia, é de solidariedade. Ali, a prefeita Iris Martins e vários voluntários, que chegam a todo momento, vem prestando apoio às famílias hidrolandenses, que perderam seus lares com a enchente desta madrugada.





Em meio ao turbilhão de acontecimentos e prioridades do momento, a prefeita concedeu entrevista ao A Voz de Santa Quitéria, onde revelou o medo e o desespero das pessoas ao verem suas residências serem tomadas pela água.





O balanço, até o momento, é de:





- mais de 500 famílias desabrigadas no Município;

- seis afogamentos — uma delas está em estado grave e foi transferida para Sobral;

- rompimento de um pequeno açude ;

- oito casas que desabaram.





Cerca de 100 desabrigados permanecerão na escola, enquanto outros optaram por deixar o Município ou procuraram a casa de parentes. Lá, profissionais de saúde e assistência social atendem com medicamentos, cestas básicas, alimentos, roupas e colchões.





Outra medida, de acordo com Iris, foi para um açude que corria fortes riscos de arrombamento e de agravar ainda mais o caos no município, já que é três vezes maior do que os atingidos na noite. Equipes da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atuaram na região.





A prefeita ressaltou a inda a solidariedade dos hidrolandenses e cidades vizinhas nas doações que chegam a todo momento na Escola.





(A Voz de Sta. Quitéria)