Confira reportagem direto de Hidrolândia com as famílias atingidas pela enchente

O Repórter Thiago Rodrigues esteve na tarde desta quarta-feira (25), acompanhando a situação das famílias de Hidrolândia. A Prefeitura Municipal estima, no mínimo, 300 famílias que foram afetadas na sede e na zona rural do município, com a forte enchente de mais de 300 milímetros.





Na reportagem a seguir, você vai conferir os impactos nas residências da Vila Freitas e bairro do Progresso, os locais mais atingidos pelo desastre. A partir de agora, muitos hidrolandenses buscam reconstruir a sua vida do zero, por terem visto perder o chão em questão de minutos.





Até o fechamento desta matéria, a cidade encontrava-se sem sinal de telefonia fixa e celular e sem fornecimento de energia elétrica.



(A Voz de Sta. Quitéria)