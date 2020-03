Em 2009, Lula comparou a H1N1 a uma “gripezinha”

Petista publicou vídeo em que acusa Bolsonaro de pensar primeiro na economia.

O ex-presidente Lula publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo às pessoas para que elas fiquem em casa e disse que o papel do governo é cuidar do povo. Em seu discurso, o petista falou que é preciso garantir o salário dos brasileiros.





– Cuidar do país significa cuidar do povo e não cuidar do seu ego. Parem de se olhar no espelho e olhem para 210 milhões de habitantes, para muita gente que está desempregada nesse país que precisa sobreviver para combater o coronavírus. Depois que a gente salvar o povo, a gente vai discutir como salvar a economia.





Entretanto, vale ressaltar que, há 11 anos, quando ocorreu o surto da H1N1, Lula se referiu à pandemia como uma simples gripe. A declaração foi dada durante o seu programa de rádio semanal – Café com o Presidente – e voltou à tona após ser republicada em vários vídeos no YouTube.





– Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro. Ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas.





Em 2009, foram notificados 3.430 casos de H1N1 no Brasil, resultando em 796 mortes. Em relação à Covid-19, até o momento já foram confirmados 1967 contaminados no Brasil com 34 mortes e dois pacientes recuperados.



Com informações do portal Pleno News