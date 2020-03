Covid-19: Bolsonaro diz que teste rápido vai facilitar retorno às ruas

Presidente anunciou a chegada dos primeiros kits ao Brasil e, ainda, que diagnóstico deve contribuir para que pessoas voltem a circular em segurança.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (25) a chegada ao Brasil dos primeiros kits de teste rápido para detectar a presença de coronavírus, responsável por causar a doença covid-19. A expectativa do Ministério da Saúde é colocar em circulação, nos próximos dias, 5 milhões de unidades.





De acordo com o chefe do Poder Executivo, com o teste de imunocromatografia "o cidadão ficará sabendo se já foi contaminado e curado" da doença. A identificação da presença ou não do vírus demora de 15 a 30 minutos.





Com o resultado em mãos, segundo o presidente, pessoas que integram os serviços considerados essenciais poderiam voltar a circular livremente. "Esses imunizados poderiam circular livremente com mais tranquilidade, como, por exemplo, profissionais de saúde, segurança e transporte", escreveu no Twitter.





No entanto, ainda não há evidências científicas que indiquem a imunização de pacientes curados. O Japão, por exemplo, já identificou casos de pessoas que voltaram a testar positivo para o vírus desde o início da pandemia.





O Ministério da Saúde disse, no sábado (21), que pretende colocar em circulação 5 milhões de kits de teste rápido. A informação foi divulgada por meio de entrevista coletiva. A ideia é poder isolar mais rapidamente essas pessoas de contato com os grupos de risco, como os idosos.





"Estamos adquirindo um número significativo de testes. A ideia é que, em até 8 dias, os 5 milhões de kits sejam distribuídos em todo o Brasil", disse o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira. (R7)