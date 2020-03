Polícia Civil desarticula esquema de roubo, furto e receptação em Sobral

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, desarticularam um grupo criminoso suspeito de roubos, furtos e recepção. Duas mulheres foram presas e um adolescente apreendido na ação que ocorreu, nessa terça-feira (24), na localidade de Patriarca, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Após investigações sobre arrombamentos em imóveis que ocorreram próximo ao parque da cidade, os policiais civis da Delegacia Regional de Sobral se deslocaram até uma residência na localidade de Patriarca. Durante as buscas no imóvel, o adolescente foi apreendido e um homem conseguiu se evadir com a chegada dos policiais. Ele já foi identificado e é procurado.





No local, a Polícia Civil apreendeu a quantia de R$ 5 mil, um aparelho celular, um revólver calibre .38, jóias variadas, cinco relógios, 92 gramas de maconha, 40gr de crack, além de outros objetos fruto de crimes contra o patrimônio.





No decorrer das diligências, os agentes de segurança se deslocaram para outro imóvel, na mesma localidade, onde identificaram Maria da Conceição Sousa do Nascimento (28), sem antecedentes criminais, que confessou aos policiais que o suspeito que fugiu entregou a ela jóias, a quantia de R$ 900 e um aparelho celular. Em outra residência, em posse de Luiziane Holanda Sampaio (34), sem antecedentes criminais, foram encontrados uma bicicleta, vários perfumes, ventiladores e outros objetos, também oriundos dos crimes cometidos pelo adolescente e seu comparsa.





Diante dos fatos, o menor foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Ele já havia sido apreendido, no período do carnaval, com diversos objetos furtados, oriundos de residências fechadas no período festivo. Já Maria da Conceição foi autuada por receptação e associação criminosa. Luiziane Holanda foi autuada por receptação e foi liberada em seguida mediante pagamento de fiança.





A Polícia Civil segue com as investigações para descobrir a participação de outros indivíduos na prática criminosa. Os bens apreendidos foram levados à unidade policial onde será realizada a restituição aos donos.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral, ou ainda para o (88) 99261-3471, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)