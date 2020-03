DERRAMAMENTO DE SANGUE: VIGILANTE É EXECUTADO A BALA EM SOBRAL

Um vigilante da Feira do Pequeno Empreendedor, antiga "Feira dos Malandros", foi barbaramente assassinado na noite dessa segunda-feira, dia 16.





Segundo informações, três pessoas entre elas um homossexual, teriam chamado o vigilante até o portão de entrada e quando o vigilante foi atendê-los, recebeu um tiro a altura da cabeça, vindo a falecer no local.





A vítima foi identificada por José Ribeiro Garcia, 44 anos de idade. Uma composição de pronto atendimento do SAMU esteve no local, mas a vítima já estava em óbito. As Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





A Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.





Doze homicídios dolosos foram registrados no corrente ano.